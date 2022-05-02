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сегодня, 14:49 0

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке

Ставку снизили с 12 до 9 %, а программу продлили до конца года

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12 до 9 процентов, а программу продлили до конца 2022 года, сообщает пресс-служба правительства России.

«Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль», – пояснили в пресс-службе руководства страны.

Параметры программы остались прежними. Льготную ипотеку можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для строительства.

Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов – 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15 % от общей стоимости объекта. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

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#недвижимость #финансы #российская власть #экономика

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