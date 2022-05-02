Стопкоронавирус: эпидобстановка в Амурской области ухудшилась

На портале стопкоронавирус.рф обновили интерактивную карту – Амурская область сделала шаг назад. Теперь регион снова находится в «красной зоне».

Напомним, что ранее регион в течение двух недель сначала вышел из «красной зоны», а позже перешёл в группу «31-90 случаев на 100 тысяч населения за 7 суток».

На сегодняшний день, по данным портала, Амурская область не соответствует ни одному из пяти критериев региона, свободного от COVID-19, хотя неделю назад выполнялся один из них – «охват тестированием не менее 300 на 100 тысяч населения».

При этом новые случаи заражения выявляются так же нечасто (45-51 случай в сутки). В течение недели только один человек скончался от этой болезни. Смерть зафиксирована 27 апреля.