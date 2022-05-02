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сегодня, 14:10 4

Стопкоронавирус: эпидобстановка в Амурской области ухудшилась

Регион снова оказался в «красной зоне»

Стопкоронавирус: эпидобстановка в Амурской области ухудшилась
Фото: скриншот стопкоронавирус.рф

На портале стопкоронавирус.рф обновили интерактивную карту – Амурская область сделала шаг назад. Теперь регион снова находится в «красной зоне».

Напомним, что ранее регион в течение двух недель сначала вышел из «красной зоны», а позже перешёл в группу «31-90 случаев на 100 тысяч населения за 7 суток».

На сегодняшний день, по данным портала, Амурская область не соответствует ни одному из пяти критериев региона, свободного от COVID-19, хотя неделю назад выполнялся один из них – «охват тестированием не менее 300 на 100 тысяч населения».

При этом новые случаи заражения выявляются так же нечасто (45-51 случай в сутки). В течение недели только один человек скончался от этой болезни. Смерть зафиксирована 27 апреля.

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#COVID 19

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Что же эта самая эпидобстановка бегает у вас, как блоха на... Вчера улучшилась, а сегодня опять...((

  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 часа назад

    Бред какой-то

  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    Т.е. маски не отменят.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Странная математика

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