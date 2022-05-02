"Более полутора миллиардов рублей направят на соцразвитие регионов Дальнего Востока"

На социальное развитие регионов Дальнего Востока направят ещё 1,7 миллиарда рублей, сообщили в правительстве России.

Так, Приморскому краю выделят более миллиарда рублей. На эти средства в Находке проведут капитальный ремонт девяти общеобразовательных организаций, девяти дошкольных учреждений и здания филиала Приморского краевого колледжа искусств. Кроме того, обновят оборудование в библиотеках, благоустроят спортплощадки одной из школ и территории вокруг озера Солёное.

В Магадане более чем на 570 миллионов рублей построят новую школу, образовательный центр, комплекс для одарённых детей и молодёжи, лыжный стадион, спортивно-оздоровительный комплекс и центр реабилитации, а также центр для Магаданского областного детского дома.

В Еврейскую автономную область направлено почти 150 миллионов рублей на модернизацию технической базы областной больницы и приобретение модульных гаражей для службы скорой помощи.

— На Дальнем Востоке создаются условия, чтобы жители связывали с регионом свое будущее, а не стремились уехать, – подчеркнул Михаил Мишустин.