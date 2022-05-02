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сегодня, 09:42 7

Более полутора миллиардов рублей направят на соцразвитие регионов Дальнего Востока

В правительстве подчеркнули необходимость создания достойных условий жизни для дальневосточников

Более полутора миллиардов рублей направят на соцразвитие регионов Дальнего Востока
Фото: pixabay.com

На социальное развитие регионов Дальнего Востока направят ещё 1,7 миллиарда рублей, сообщили в правительстве России.

Так, Приморскому краю выделят более миллиарда рублей. На эти средства в Находке проведут капитальный ремонт девяти общеобразовательных организаций, девяти дошкольных учреждений и здания филиала Приморского краевого колледжа искусств. Кроме того, обновят оборудование в библиотеках, благоустроят спортплощадки одной из школ и территории вокруг озера Солёное.

В Магадане более чем на 570 миллионов рублей построят новую школу, образовательный центр, комплекс для одарённых детей и молодёжи, лыжный стадион, спортивно-оздоровительный комплекс и центр реабилитации, а также центр для Магаданского областного детского дома.

В Еврейскую автономную область направлено почти 150 миллионов рублей на модернизацию технической базы областной больницы и приобретение модульных гаражей для службы скорой помощи.

— На Дальнем Востоке создаются условия, чтобы жители связывали с регионом свое будущее, а не стремились уехать, – подчеркнул Михаил Мишустин.

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#Дальний Восток #помощь

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    "Более полутора миллиардов рублей направят на соцразвитие регионов Дальнего Востока"

    Направляются миллиарды, и на них БУДУТ, БУДЕТ что-то в светлом будущем. Пока что всё оптимизируют, а народ всё более беднеет...

  • Undertaker

    Undertaker
    3 часа назад

    Люди все равно уезжают, с хабкрая и еврейки врачи уезжают, несмотря даде на программу земский доктор, доразвивали министерские, где деньги зин?

  • Undertaker

    Undertaker
    3 часа назад

    И доходы и имущество семей трутнева и кожемяко огласите.

  • Базилиоо

    Базилиоо
    2 часа назад

    Алиса65 58 минут назад

    Пока что всё оптимизируют, а народ всё более беднеет...

    --------------

    Напомню, что средняя зарплата в области приближается к 60 тыс. руб. Это более чем в три раза выше нижней границы зарплаты среднего класса. И кто обеднел? Никогда еще так богато не жили в стране как при Единой России. Я не говорю про бездельников которые хотят спать 8 часов на работе и получать за это среднюю зарплату по области.

  • Николай К.

    Николай К.
    2 часа назад

    "... чтобы жители связывали с регионом свое будущее..." \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Нет прошлого, нет будущего, есть только настоящее.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Судя по пробкам на дорогах, ДВ точно самый нищий регион. )))

    Хотя, да, средняя зарплата совсем не показатель обеспеченности населения. Например, моя з/п составляет всего 50% от средней по региону.

  • Undertaker

    Undertaker
    58 минут назад

    Опять приадминистрационные лизуны набежали

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