На трассе Благовещенск – Свободный произошло серьёзное ДТП

По сообщению соцсетей, в воскресенье, 1 мая, на трассе Благовещенск – Свободный произошло ДТП. Легковой автомобиль «смяло», а грузовик улетел в кювет.

По фото, опубликованным в телеграм-канале «Непростой Свободный», понятно, что на месте происшествия работали спасатели. Можно предположить, что они помогли извлечь из покорёженных автомобилей пострадавших. В настоящее время корреспонденты Амур.инфо ожидают комментарий областного ГИБДД. Фото: «Непростой Свободный»

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Юлия Медведева