На трассе Благовещенск – Свободный произошло серьёзное ДТП
На месте работают спасатели
По сообщению соцсетей, в воскресенье, 1 мая, на трассе Благовещенск – Свободный произошло ДТП. Легковой автомобиль «смяло», а грузовик улетел в кювет.
По фото, опубликованным в телеграм-канале «Непростой Свободный», понятно, что на месте происшествия работали спасатели. Можно предположить, что они помогли извлечь из покорёженных автомобилей пострадавших.
В настоящее время корреспонденты Амур.инфо ожидают комментарий областного ГИБДД.
Фото: «Непростой Свободный»
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