В Благовещенске приступают к ремонту второго участка улицы Горького

Специалисты подрядной организации АО «Асфальт» начинают демонтаж старого асфальта и бортового камня на улице Горького от Театральной до Чайковского, сообщили в администрации Благовещенска.

1 и 2 мая на участке выставят временные дорожные знаки, ограничивающие скорость движения и обозначающие место проведения работ. При этом полного перекрытия проезжей части не будет. Схемы движения общественного транспорта пока останутся без изменения.

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Алёна Чуева