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сегодня, 17:17 0

В Благовещенске приступают к ремонту второго участка улицы Горького

Пока автобусы будут двигаться по привычным маршрутам

В Благовещенске приступают к ремонту второго участка улицы Горького
Фото: Администрация Благовещенска

Специалисты подрядной организации АО «Асфальт» начинают демонтаж старого асфальта и бортового камня на улице Горького от Театральной до Чайковского, сообщили в администрации Благовещенска.

1 и 2 мая на участке выставят временные дорожные знаки, ограничивающие скорость движения и обозначающие место проведения работ. При этом полного перекрытия проезжей части не будет.

Схемы движения общественного транспорта пока останутся без изменения.

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#дороги #мэрия #строительство #транспорт

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