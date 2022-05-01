В Благовещенске приступают к ремонту второго участка улицы Горького
Пока автобусы будут двигаться по привычным маршрутам
Специалисты подрядной организации АО «Асфальт» начинают демонтаж старого асфальта и бортового камня на улице Горького от Театральной до Чайковского, сообщили в администрации Благовещенска.
1 и 2 мая на участке выставят временные дорожные знаки, ограничивающие скорость движения и обозначающие место проведения работ. При этом полного перекрытия проезжей части не будет.
Схемы движения общественного транспорта пока останутся без изменения.
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