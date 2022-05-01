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сегодня, 18:39 0

«Стелс-омикрон» оказался самым заразным из всех разновидностей COVID-19

Об этом заявили в Роспотребнадзоре

«Стелс-омикрон» оказался самым заразным из всех разновидностей COVID-19
Фото: pixabay.com

Подвид омикрон-штамма BA.2 или «стелс-омикрон» оказался самым заразным вариантом коронавируса за всю историю пандемии.

По мнению учёных, доля этого варианта составляет более 90 % от всех выявляемых случаев заражения коронавирусом.

— Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90 % от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что «стелс-омикрон» является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии, – сказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Отмечается, что подлинии ВА.4 и ВА.5 в России пока не выявлено. Они встречаются достаточно редко и в большинстве других стран, пишет ТАСС.

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#COVID 19 #здоровье

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