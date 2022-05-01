В Приморье задержали опасного преступника, сбежавшего из колонии
Осуждённый возвращён в исправительное учреждение
В воскресение, 1 мая, главное управление ФСИН России по Приморскому краю сообщило, что сбежавшего из колонии-поселения ИК-41 (Уссурийск) мужчину задержали на железнодорожной станции в городе Лесозаводск.
В настоящее время осужденный, отбывающий в колонии наказание за убийство, доставлен в исправительное учреждение.
Руководство выражает благодарность сотрудникам полиции и гражданам за оказанное содействие.
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