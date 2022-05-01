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сегодня, 16:43 0

В Приморье задержали опасного преступника, сбежавшего из колонии

Осуждённый возвращён в исправительное учреждение

В Приморье задержали опасного преступника, сбежавшего из колонии
Фото: pixabay.com

В воскресение, 1 мая, главное управление ФСИН России по Приморскому краю сообщило, что сбежавшего из колонии-поселения ИК-41 (Уссурийск) мужчину задержали на железнодорожной станции в городе Лесозаводск.

В настоящее время осужденный, отбывающий в колонии наказание за убийство, доставлен в исправительное учреждение.

Руководство выражает благодарность сотрудникам полиции и гражданам за оказанное содействие.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия

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