В амурском правительстве обсудили введение второго пакета региональных мер поддержки бизнеса

На заседании антикризисного штаба, который провёл губернатор области Василий Орлов, рассмотрели второй пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкционных ограничений.

— С 15 мая ввести новые программы льготных займов через Центр кредитной поддержки предпринимательства. Максимальная ставка для бизнеса в сфере IT, логистики и обрабатывающих производств составит 7 % вместо 9,5 % по стандартным программам. Учитывая докапитализацию ЦКПП на 57 миллионов рублей и увеличение максимального срока займа до 36 месяцев, это позволит большему числу предпринимателей получить средства на самых выгодных в регионе условиях, – рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва.

Гарантийная поддержка с обеспечением по кредитам до 70 % станет доступна бизнесу в IT-сфере, грузовых перевозках и социальным предпринимателям. Для ряда видов деятельности установлены пониженные ставки за вознаграждение от 0,5 % до 1,25 %.

— Предприниматели в сфере торговли и общепита на «патенте» будут платить налоги только за зону обслуживания посетителей. Уточнения позволят избежать риска доначисления налога за 2021 год, – добавила министр.

Кроме этого, производители продуктов питания получат гранты. Эта мера поддержки разработана по инициативе главы региона. Сумма гранта составит до трёх миллионов рублей. Среди главных условий – сохранение численности работников и уровня их зарплаты.

— Поддерживаю ваши предложения. Этот пакет мер поддержки бизнеса не последний. Ситуация постоянно меняется и основной эффект от антироссийских санкций на себе мы почувствуем ближе к осени. Очень важно при этом собрать обратную связь от муниципалитетов и предпринимательского сообщества, малого и среднего бизнеса, проанализировать, какие меры поддержки работают, а какие не эффективны. В целом считаю, что работа министерством экономического развития области ведётся хорошо, продолжайте в том же духе, – отметил Василий Орлов.

Ранее представители амурского бизнес-сообщества рассказали, что опасаются удвоения налоговых платежей из-за изменения порядка начисления налогов по патентной системе.