В Амурской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла

На северо-востоке Приамурья произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла. Разрушений и пострадавших нет.

В воскресенье, 1 мая, в 77 километрах от посёлка Огорон в Зейском районе произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла.

«По данным сейсмостанции "Якутск", 1 мая в 08:56 зафиксировано сейсмособытие с эпицентром в координатах 53,44 северной широты, 129,76 восточной долготы, магнитудой 3,5 балла на глубине 10 километров. Расстояние от эпицентра до ближайшего населённого пункта – посёлка Огорон Зейского района – составляет 77 километров. Подземные толчки не ощущались», – говорится в сообщении пресс-службы территориального управления МЧС.

Разрушений не зарегистрировано, пострадавших нет. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пишет ТАСС.