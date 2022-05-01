Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:23 0

В Амурской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла

Сейсмособытие произошло в Зейском районе

В Амурской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла
Фото: unian.net

На северо-востоке Приамурья произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла. Разрушений и пострадавших нет.

В воскресенье, 1 мая, в 77 километрах от посёлка Огорон в Зейском районе произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла.

«По данным сейсмостанции "Якутск", 1 мая в 08:56 зафиксировано сейсмособытие с эпицентром в координатах 53,44 северной широты, 129,76 восточной долготы, магнитудой 3,5 балла на глубине 10 километров. Расстояние от эпицентра до ближайшего населённого пункта – посёлка Огорон Зейского района – составляет 77 километров. Подземные толчки не ощущались», – говорится в сообщении пресс-службы территориального управления МЧС.

Разрушений не зарегистрировано, пострадавших нет. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пишет ТАСС.

Просмотров всего: 352

#природа #происшествия #МЧС

распечатать


Происшествия

В Приморье задержали опасного преступника, сбежавшего из колонии

Общество

На праздниках в Амурской области ввели режим усиления для пожарных
Происшествия 7

Двухлетний амурчанин не может получить лекарства в больнице
Общество 3

Противостоящие огню: амурские пожарные показали свою технику
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь