Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:30 1

С железнодорожной станции Благовещенска отправился «Поезд Победы»

Жители областной столицы приветствовали ретро-поезд

С железнодорожной станции Благовещенска отправился «Поезд Победы»
Фото: Амур.инфо

В воскресенье, 1 мая, в преддверии приближающегося Дня Победы, с железнодорожной станции Благовещенска по Забайкальской железной дороге отправился ретро-поезд. На перроне, откуда начал свой путь локомотив знаменитой серии «Л», побывал корреспондент Амур.инфо.

Первомайское утро порадовало жителей областной столицы тёплой погодой. На привокзальной площади благовещенцев встречали представители организации «МотоПатриот» – все желающие могли посетить передвижной музей-автобус «Победы». Посетителям рассказывали о представленных экспонатах и отвечали на вопросы.

Фото: Амур.инфо.

Десятки горожан собрались у перрона, чтобы посмотреть на поезд Победы, сделать фотографии и послушать песни военных лет в исполнении творческого коллектива. В рядах зрителей были представители Юнармии и Вооружённых сил РФ.

Фото: Амур.инфо.

Вид локомотива с двумя платформами с военной техникой, платформой-сценой, вагоном-теплушкой и тремя пассажирскими вагонами вызвал всеобщее воодушевление. Многие благовещенцы привели с собой детей.

— Я, конечно же, всё это уже видела, поэтому такое событие представляет интерес в первую очередь для ребёнка. Для него приобщение к культуре, к нашему прошлому очень важно, – поделилась впечатлением амурчанка.

Фото: Амур.инфо.

Горящие глаза ребят и заинтересованность взрослых, белые банты у девочек и пилотки у мальчиков, воздушные шары, собранные триколором,– так амурчане встречали «Поезд Победы».

Для зрителей с концертной программой выступил творческий коллектив, в исполнении которого с платформы железнодорожного состава звучали песни, посвящённые Великой Отечественной войне.

Фото: Амур.инфо.

В торжественном митинге приняли участие губернатор области Василий Орлов и начальник Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Владимир Антонец.

Фото: правительство Амурской области.

— В преддверии 9 мая в нашей стране проходят мероприятия, посвященные Дню Победы, так мы чтим память всех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, тех, кто остался там навечно, и тех, кто трудился в тылу. Важная задача, которая стоит перед нами, – это воспитание подрастающего поколения. Благодарю Российские железные дороги за то, что они являются инициаторами этой замечательной акции поезд «Победы». Состав будет останавливаться на всех крупных станциях нашей области, и будут проводиться концерты, – сказал глава Приамурья.

Напомним, о том, что ретро-поезд отправляется из Благовещенска, мы писали ранее. Дальнейшее расписание его движения можно прочитать в материале Амур.инфо.

Просмотров всего: 81

#губернатор #история #культура #областная власть #память

распечатать


Общество

Юные амурские танцоры заняли 2 место на Дальневосточном фестивале
Общество

Василий Орлов поздравил амурчан с 1 мая: «Спасибо всем, кто честно делает свою работу»
Общество

Благовещенцы и шимановцы в апреле активнее всех писали комментарии в соцсетях

Общество

В амурском минсоцзащиты объяснили, как рассчитывают детские пособия
Комментарии
Показать все (1)
  • Mainer

    Mainer
    31 минута назад

    Как обычно - всё задним числом?

    А почему-бы не проинформировать о мероприятии заранее?

    :(

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь