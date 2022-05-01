С железнодорожной станции Благовещенска отправился «Поезд Победы»

В воскресенье, 1 мая, в преддверии приближающегося Дня Победы, с железнодорожной станции Благовещенска по Забайкальской железной дороге отправился ретро-поезд. На перроне, откуда начал свой путь локомотив знаменитой серии «Л», побывал корреспондент Амур.инфо.

Первомайское утро порадовало жителей областной столицы тёплой погодой. На привокзальной площади благовещенцев встречали представители организации «МотоПатриот» – все желающие могли посетить передвижной музей-автобус «Победы». Посетителям рассказывали о представленных экспонатах и отвечали на вопросы.

Фото: Амур.инфо.

Десятки горожан собрались у перрона, чтобы посмотреть на поезд Победы, сделать фотографии и послушать песни военных лет в исполнении творческого коллектива. В рядах зрителей были представители Юнармии и Вооружённых сил РФ.

Фото: Амур.инфо.

Вид локомотива с двумя платформами с военной техникой, платформой-сценой, вагоном-теплушкой и тремя пассажирскими вагонами вызвал всеобщее воодушевление. Многие благовещенцы привели с собой детей.

— Я, конечно же, всё это уже видела, поэтому такое событие представляет интерес в первую очередь для ребёнка. Для него приобщение к культуре, к нашему прошлому очень важно, – поделилась впечатлением амурчанка.

Фото: Амур.инфо.

Горящие глаза ребят и заинтересованность взрослых, белые банты у девочек и пилотки у мальчиков, воздушные шары, собранные триколором,– так амурчане встречали «Поезд Победы».

Для зрителей с концертной программой выступил творческий коллектив, в исполнении которого с платформы железнодорожного состава звучали песни, посвящённые Великой Отечественной войне.

Фото: Амур.инфо.

В торжественном митинге приняли участие губернатор области Василий Орлов и начальник Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Владимир Антонец.

Фото: правительство Амурской области.

— В преддверии 9 мая в нашей стране проходят мероприятия, посвященные Дню Победы, так мы чтим память всех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, тех, кто остался там навечно, и тех, кто трудился в тылу. Важная задача, которая стоит перед нами, – это воспитание подрастающего поколения. Благодарю Российские железные дороги за то, что они являются инициаторами этой замечательной акции поезд «Победы». Состав будет останавливаться на всех крупных станциях нашей области, и будут проводиться концерты, – сказал глава Приамурья.

Напомним, о том, что ретро-поезд отправляется из Благовещенска, мы писали ранее. Дальнейшее расписание его движения можно прочитать в материале Амур.инфо.