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Губернатор Амурской области встретился с начальником Забайкальской железной дороги

Они обсудили совместную работу

Губернатор Амурской области встретился с начальником Забайкальской железной дороги
Фото: amurobl.ru

Рабочую встречу в Благовещенске провели губернатор Амурской области Василий Орлов и начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец. Это первая личная встреча руководителей после назначения нового начальника Забайкальской железной дороги в ноябре 2021 года.

Губернатор Приамурья отметил важность партнёрских отношений с Забайкальской железной дорогой.

— С российскими железными дорогами у нас давние партнерские отношения. С Забайкальской железной дорогой они особые. Это один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей на территории Амурской области. Предлагаю обсудить рабочие вопросы. Мы готовы со своей стороны по всем вопросам работать и помогать, – рассказал губернатор Василий Орлов.

Владимир Антонец поблагодарил губернатора за то, что он нашёл возможность принять участие в акции, которую проводит железная дорога.

— Сегодня мы сможем совместно торжественно проводить в дорогу ретро-поезд «Победа», который очень ждут на малых станциях. Это очень важное мероприятие перед Днём Победы. Также я сегодня с огромным удовольствием вместе с вами приму участие в торжественных первомайских мероприятиях, – сказал начальник Забайкальской железной дороги.

Он также отметил высокий уровень взаимодействия, который сложился между Амурской областью и Забайкальской железной дорогой. И поблагодарил за поддержку в реконструкции и развитии детского оздоровительного лагеря, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

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#губернатор #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Чем угощали дорого гостя? ;)

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Антонец...

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