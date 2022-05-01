Губернатор Амурской области встретился с начальником Забайкальской железной дороги

Рабочую встречу в Благовещенске провели губернатор Амурской области Василий Орлов и начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец. Это первая личная встреча руководителей после назначения нового начальника Забайкальской железной дороги в ноябре 2021 года.

Губернатор Приамурья отметил важность партнёрских отношений с Забайкальской железной дорогой.

— С российскими железными дорогами у нас давние партнерские отношения. С Забайкальской железной дорогой они особые. Это один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей на территории Амурской области. Предлагаю обсудить рабочие вопросы. Мы готовы со своей стороны по всем вопросам работать и помогать, – рассказал губернатор Василий Орлов.

Владимир Антонец поблагодарил губернатора за то, что он нашёл возможность принять участие в акции, которую проводит железная дорога.

— Сегодня мы сможем совместно торжественно проводить в дорогу ретро-поезд «Победа», который очень ждут на малых станциях. Это очень важное мероприятие перед Днём Победы. Также я сегодня с огромным удовольствием вместе с вами приму участие в торжественных первомайских мероприятиях, – сказал начальник Забайкальской железной дороги.

Он также отметил высокий уровень взаимодействия, который сложился между Амурской областью и Забайкальской железной дорогой. И поблагодарил за поддержку в реконструкции и развитии детского оздоровительного лагеря, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.