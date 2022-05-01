Юные амурские танцоры заняли 2 место на Дальневосточном фестивале

Фото: Школа танца «PITM»

Танцевальная команда школы танца «Ритм» заняла второе место на Дальневосточном танцевальном фестивале Skillsdrills в Хабаровске.

Участники конкурса – дети от 7 до 12 лет, очень переживали перед поездкой. Накануне ребята держали пари с тренером и руководителем школы: на кону стояла не только победа в конкурсе, но и вкусный торт.

— Танцевальный фестиваль Skillsdrills собирает танцоров со всего Дальнего Востока. Его уклон – это уличная хореография. Мы туда ездили в первый раз. Наша команда заняла второе место. У нас был спор перед выездом на соревнование. Тренер пообещал команде: если займут призовое место, купить всем бургеров. Я им сказал: если вы займёте первое место, я лично вам подарю большой торт. Они очень переживали, что торт им не подарят, потому что заняли второе место. Но я им записал видеообращение, сказал торт у нас, мы вас ждём дома. Вернутся наши победители уже завтра, – рассказал руководитель школы танца «Ритм» Бронислав Друкер.

Воспитанники школы танца «Ритм» не так давно ездили на ежегодный фестиваль по Break-dance «Головокружение 6», который также состоялся в Хабаровске. В номинации «Power move junior's» второе место занял Артём Арутюнян по прозвищу «Темный Рыцарь». Он вошёл в топ-16 в основной номинации «break-dance junior's». Команда «Hangovert» в составе Ильи Злобина, Тимура Карпухина и Константина Катаева – прошла один раунд в номинации Break-dance 3x3.

В мае танцоры школы «Ритм» готовятся выступить на очередном дальневосточном соревновании.