На праздниках в Амурской области ввели режим усиления для пожарных

В период майских праздников в 15 населённых пунктах восьми муниципальных образований области усилят контроль за противопожарной обстановкой. Об этом сообщили в пресс-службе амурского минлеса.

В Магдагачинском, Свободненском, Серышевском, Селемджинском, Мазановском, Зейском районах, городе Свободный и посёлке Прогресс будут работать дополнительные группировки пожарных и спасателей.

Самое большое усиление отправится в Магдагачинский район: на 27 апреля на его территории было зафиксировано 42 природных пожара.

Спасатели из Белогорска защитят от огня село Чалганы, группа из Благовещенска – посёлок Ушумун, спасатели из Свободного отправятся в Дактуй, а из Невера – в Толбузино. Группа оперативного реагирования пожарной части № 63 села Серышево отправится на усилении в село Воскресеновка Серышевского района, а пожарные из Новокиевского Увала будут работать на Ульме Мазановского района.

Всего планируется выставить 15 временных постов, на которых будут дежурить 67 человек. Для мониторинга пожароопасной обстановки вокруг населённых пунктов ежедневно выставляются более 100 наблюдательных постов от пожарных подразделений противопожарной службы области общей численностью 152 человека и 89 единиц техники.

«В период майских праздников во всех населённых пунктах и на прилегающих территориях усилено патрулирование, в том числе с помощью квадрокоптеров», – сообщили в министерстве лесного хозяйства Амурской области.

«За прошедшие сутки на территории Амурской области зафиксировано 20 природных пожаров. Семь из них удалось ликвидировать, и ещё семь – локализовать. Действующими остаются пожары в Селемджинском, Мазановском, Зейском, Магдагачинском и Сковородинском районах. На тушении задействовано 552 человека, 92 единицы техники, в том числе три вертолёта Ми-8 Амурской авиабазы. На авиапатрулировании работают два самолета Ан-2 Амурской авиабазы и один Робинсон R-44», – добавили в телеграм-канале Амурского центра ГЗ и ПБ.

Там рассказали, что накануне удалось ликвидировать крупный пожар в Мазановском районе. Он возник 25 апреля и только 30 числа его удалось потушить. На его ликвидации работали более 100 человек с привлечением спецтехники (вездеходов и вертолётов). Итоговая площадь пожара превысила девять тысяч гектаров.

Фото в тексте: Телеграм-канал Амурского центра ГЗ и ПБ