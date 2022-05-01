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сегодня, 12:28 0

В России продлили срок оплаты страховых взносов для бизнеса

Автоматическое продление на год коснётся предприятий сферы здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и развлечений

В России продлили срок оплаты страховых взносов для бизнеса
Фото: pixabay.com

Продлены сроки уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций. Постановление, которое подписали в правительстве России, предусматривает автоматическое продление сроков уплаты страховых взносов, установленных Налоговым кодексом, на 12 месяцев.

Отсрочкой платежей по страховым взносам за второй квартал 2022 года смогут воспользоваться предприятия, осуществляющие более 70 видов деятельности. В список вошли организации сферы здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и развлечений, занимающиеся производством пищевых продуктов, одежды, мебели, текстильных изделий, издательской деятельностью. Отсрочку получат и работающие в этих отраслях индивидуальные предприниматели.

Речь идёт о страховых взносах, начисленных за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей.

«Отсрочка по уплате страховых взносов за третий квартал 2022 года предусмотрена для организаций, осуществляющих более 30 видов деятельности, включая производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу IT и телекоммуникаций», – сообщает телеграм-канал минэкономразвития Амурской области.

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#налоги #бизнес #российская власть

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