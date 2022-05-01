У пары аистов из Амурской области вылупились первые птенцы

Амурский биолог и специалист по дальневосточному аисту Антон Сасин поделился хорошей новостью: у пары аистов из Тамбовского района уже вылупилась пара птенцов.

Информация о первенце появилась в пятницу, 29 апреля. Второй птенец вылупился спустя почти сутки – 30 апреля. Сейчас в гнезде находится ещё три невылупившихся яйца, которые самка отложила чуть позже.

«Вчера на свет появился уже второй птенец. А сегодня с утра совместный первомайский завтрак. Ждем остальных троих», – написал в своём телеграм-канале амурский биолог.

Следить за жизнью пернатого семейства могут все желавшие – доступна онлайн-трансляция с камеры, установленной над гнездом этой пары аистов.