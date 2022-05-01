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Василий Орлов поздравил амурчан с 1 мая: «Спасибо всем, кто честно делает свою работу»

Губернатор поблагодарил жителей региона за сплочённость

Василий Орлов поздравил амурчан с 1 мая: «Спасибо всем, кто честно делает свою работу»
Фото: amurobl.ru

Обновлено: 12:45

Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил жителей региона с Днём труда. Видеопоздравление глава Приамурья опубликовал в своём телеграм-канале.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Первомаем! Для нас вами это символ незыблемых ценностей: мира и труда. В этот день мы говорим спасибо всем, кто честно делает свою работу. Мы строим экономику области, и от труда каждого зависит, насколько успешно будут работать предприятия, как будет развиваться образование, наука, медицина.

У нас неплохие результаты, даже несмотря на трудности последнего времени. В экономику приходят инвестиции. В прошлом году это было 382 миллиарда рублей. Развиваются проекты на территориях опережающего развития. К 2025 году это позволит привлечь в регион более 1,5 триллиона рублей и создать около семи тысяч новых рабочих мест. Растут города, идёт работа по благоустройству сельских населённых пунктов. Всё лучшее, что делается в нашей области, создано трудом каждого из вас.

Я благодарю вас за то, что вы проявляете сплочённость и единение в этих непростых условиях. Вспомним хотя бы работу в пандемию или преодоление последствий паводков. Сейчас все мы собираем помощь для жителей Донбасса. Жизнь не раз показала, что когда мы вместе, нам по плечу любые задачи.

Поздравляю вас с праздником! Желаю вам счастья и благополучия, здоровья и новых достижений!» – сказал Василий Орлов.

Чуть позже глава региона принял участие в праздничном шествии.

Праздничная акция в амурской столице собрала 10 тысяч человек.

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#губернатор #праздники

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