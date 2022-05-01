Двухлетний амурчанин не может получить лекарства в больнице

Прокуратура Амурской области начала проверку по факту публикации в СМИ – один из федеральных каналов рассказал о том, что двухлетнего мальчика, находящегося на лечении в амурском медучреждении, не обеспечивают необходимыми лекарствами.

«Из содержания информации следует, что в учреждении здравоохранения, где проходит лечение двухлетний малыш, отсутствует дорогостоящий лекарственный препарат. Прокуратура области проверит соблюдение законодательства о здравоохранении, в том числе выяснит своевременность закупки лекарственного препарата», – указано в сообщении ведомства. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

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Юлия Медведева