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сегодня, 10:28 4

Двухлетний амурчанин не может получить лекарства в больнице

Прокуратура проводит проверку

Двухлетний амурчанин не может получить лекарства в больнице
Фото: pixabay.com

Прокуратура Амурской области начала проверку по факту публикации в СМИ – один из федеральных каналов рассказал о том, что двухлетнего мальчика, находящегося на лечении в амурском медучреждении, не обеспечивают необходимыми лекарствами.

«Из содержания информации следует, что в учреждении здравоохранения, где проходит лечение двухлетний малыш, отсутствует дорогостоящий лекарственный препарат. Прокуратура области проверит соблюдение законодательства о здравоохранении, в том числе выяснит своевременность закупки лекарственного препарата», – указано в сообщении ведомства.

По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

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#дети #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    3 часа назад

    Как там фамилия нашего министра по здравоохранению. Пусть ляжет на койко место, не блатную только и посмотрит что там творится. А вообще эту мадам надо слать куда подальше

  • Петро555

    Петро555
    3 часа назад

    И главврача проверьте областной. Прокуратуре обращаюсь. Как никак читают

  • Петро555

    Петро555
    2 часа назад

    И госзакупки проверьте

  • Дан

    Дан
    1 час назад

    ...И госзакупки проверьте...

    ...и путина заодно. вчерась звонит мне, и гаравит: ac`. пенсию бкдим платить через месяц - адинмесяц тибе, второй - мне на дрврец.

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