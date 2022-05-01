Росавиация разрешила международные полёты из Благовещенска

В рамках оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции на территории России было принято решение снять ограничение на выполнение международных авиаперелётов с 15 аэропортов. Среди них есть и один амурский аэропорт – в Благовещенске.

«В соответствии с решением оперативного штаба правительства Российской Федерации с 16 мая 2022 года будут сняты ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из/в 15 международных аэропортов России: Анадырь, Благовещенск, Братск, Курган, Магас, Остафьево (Московская область), Петрозаводск, Провидения (Бухта), Сабетта, Саранск, Симферополь, Ульяновск, Чебоксары, Элиста, Ярославль», – сообщает пресс-служба Росавиации по итогам оперштаба.

Кроме того, в России открыто регулярное и чартерное авиасообщение с Эквадором.

Напомним, что Амур.инфо уже писало о том, что восстановление воздушного пункта пропуска международных авиалиний в аэропорту Благовещенска завершится к концу мая. Старое здание международного терминала сгорело 17 декабря 2020 года.