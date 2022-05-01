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сегодня, 07:59 3

В амурском Серышево планируют обучать агрономов

Инициативу поддержал губернатор области Василий Орлов

В амурском Серышево планируют обучать агрономов
Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Во время своего визита в Серышевский район губернатор Приамурья Василий Орлов посетил отделение № 3 Амурского аграрного колледжа. Руководство учебного учреждения поделилось, что в будущем хочет добавить ещё одну специальность – «агрономию». Василий Александрович решение поддержал, сообщили в пресс-службе правительства.

Сейчас в колледже обучают на трактористов-машинистов, машинистов дорожных и строительных машин, мастеров животноводства и сельскохозяйственного производства, управляющих сельской усадьбой и технологов производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

— В отделении ведется активная работа не только со студентами, но и по профессиональному обучению слушателей по профессии «Тракторист-машинист» категорий «С», «Е», «D», «F», а также профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» и «С». Отделение также активно участвует в реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», – рассказал начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин области Андрей Гутник.

В колледже преподают 23 педагога, многие принимают активное участие в движении «Ворлдскиллс». В 2020 году с помощью гранта здесь открыли лабораторию «Сельскохозяйственной биотехнологии», где провели VII Региональный чемпионат «Ворлдскиллс Россия».

Руководитель отделения Денис Якунин рассказал, что в обучении студентов делают акцент на овощеводстве.

— В прошлом году со студентами посадили тонну картофеля. Полученным урожаем была обеспечена столовая отделения, а также студенты, проживающие в общежитии. В этом году планируем расширить перечень овощных культур, возделываемых студентами отделения: посеем морковь и свёклу, – рассказал руководитель.

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#губернатор #областная власть #образование #сельское хозяйство #ссузы

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    6 часов назад

    Работал как то я у одного директора. Кидалово полное. Обещают зарплату одну, выдают намного меньше. Про премии я вообще молчу. Был у нас человек в бухгалтерии. Ее заставили снимать с каждого работника по 5000. У нас их было 70 чел. Путевка в Тайланд директору с семьёй. Могли и больше снять чтоб Лексус обновить. Вот так

  • Петро555

    Петро555
    6 часов назад

    Сельхозпредприятия

  • Петро555

    Петро555
    6 часов назад

    Могу написать название предприятия, у них как раз посевная идёт)))))).

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