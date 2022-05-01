В амурском Серышево планируют обучать агрономов

Во время своего визита в Серышевский район губернатор Приамурья Василий Орлов посетил отделение № 3 Амурского аграрного колледжа. Руководство учебного учреждения поделилось, что в будущем хочет добавить ещё одну специальность – «агрономию». Василий Александрович решение поддержал, сообщили в пресс-службе правительства.

Сейчас в колледже обучают на трактористов-машинистов, машинистов дорожных и строительных машин, мастеров животноводства и сельскохозяйственного производства, управляющих сельской усадьбой и технологов производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

— В отделении ведется активная работа не только со студентами, но и по профессиональному обучению слушателей по профессии «Тракторист-машинист» категорий «С», «Е», «D», «F», а также профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» и «С». Отделение также активно участвует в реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», – рассказал начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин области Андрей Гутник.

В колледже преподают 23 педагога, многие принимают активное участие в движении «Ворлдскиллс». В 2020 году с помощью гранта здесь открыли лабораторию «Сельскохозяйственной биотехнологии», где провели VII Региональный чемпионат «Ворлдскиллс Россия».

Руководитель отделения Денис Якунин рассказал, что в обучении студентов делают акцент на овощеводстве.

— В прошлом году со студентами посадили тонну картофеля. Полученным урожаем была обеспечена столовая отделения, а также студенты, проживающие в общежитии. В этом году планируем расширить перечень овощных культур, возделываемых студентами отделения: посеем морковь и свёклу, – рассказал руководитель.