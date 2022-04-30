Противостоящие огню: амурские пожарные показали свою технику

С сегодняшнего утра на площади перед ОКЦ идёт празднование Дня пожарной охраны России. Пока для взрослых на сцене играет оркестр МЧС и выступают творческие коллективы, дети стоят, сидят и висят на пожарных спецвтомобилях, крутят всё что можно, изо всех сил давят на клаксоны. Дети есть дети, им трудно отказать. Время от времени присматривающие за техникой сотрудники меняют гнев на милость, включая люстры спецсигналов и сирены, в связи с чем дети вопят от радости громче любых сирен.

В этом году пожарной охране России уже 373 года, это одна из древнейших государственных служб невоенного назначения. Её учредили при царе Алексее Михайловиче Романове, в те времена, когда офицеры ходили с саблями, а вёдра или кадки, которыми тушили пожары, изготавливались из дерева. С тех пор многое изменилось: появилось новое оснащение, изменились условия в которых происходят пожары, здания стали огромными, а пожарно-спасательные работы – чрезвычайно сложными. Не изменилась только суть службы – защищать людей и их имущество от пожаров.

Фото: Амур.инфо.

О том, как это происходит в наши дни, здесь может узнать любой желающий – недалеко от сцены организована выставка пожарно-спасательного оборудования. Экспозиция, как сейчас принято, максимально интерактивная. Желающие могут надеть на себя всё, что можно, и потрогать всё остальное, что не надевается. Вот мальчик, которому на вид лет 10-12, сосредоточенно облачается в «боевую одежду пожарного» – именно так и никак иначе, принято называть полную экипировку звеньев газодымозащитной службы, общий вес которой, при минимальном количестве инструмента, обычно находится в районе 20 и более килограмм.

Фото: Амур.инфо.

— С собой мы в дым можем брать не только лом. Если это высотное здание, может быть верёвка, 30 или 50 метров, бензорезы, бензопилы, кроме того в экипировку входит сама «рукавная линия» то есть пожарный шланг, – рассказывает один из сотрудников ответственных за экспозицию.

На другом стенде представлен электрогидравлический спасательный инструмент, который используется для разблокирования пострадавших в транспорте, или для извлечения из-под завалов. Все образцы российского производства. Все устройства работают на аккумуляторах, их не надо подключать к сети. Мощность такова, что стойка крыши легкового автомобиля перерезается в один приём, а за несколько нажатий верх удаляется с автомобиля полностью.

Фото: Амур.инфо.

— Помимо инструмента есть специальная тактика работы. На месте аварии или происшествия обычно происходит доразведка ситуации, каждый сотрудник занимается своим делом. По месту оценивается насколько срочно нужно извлечь пострадавшего, в зависимости от этого меняется порядок действий. Если инструмента недостаточно, у нас есть пневматические подушки грузоподъемностью до шести тонн. Так что вытащим любого, – рассказывает гид.

Фото: Амур.инфо.

Техническая экспозиция состоит из современной и исторической части, здесь весь арсенал спецтехники: автолестницы, автоцистерны. Все авто ярко-красного цвета, здесь есть даже красный ГАЗ-69 – наверное единственный из сохранившихся, не выкрашенный в «защитный» военный колер.

Фото: Амур.инфо.

На другой стороне площадки действующие сотрудники показывают свою удаль, перекидывая с одной стороны на другую огромное колесо от трактора. Такой вот фитнесс, в полной экипировке, с баллоном дыхательной системы за плечами. Начинающие «сотрудники» младшего школьного возраста занимаются тем, что с помощью струи воды из пожарного рукава сбивают с подставки резиновый мяч.

Фото: Амур.инфо.

О смене поколений разговариваем с преподавателем учебного пункта Главного управления МЧС Николаем Якубчиком, ветераном противопожарной службы области, который помнит ещё советские времена и может сравнивать былое и нынешнее.

— В Советском Союзе противопожарная служба была в составе МВД. Когда её передали в МЧС, многие сомневались в необходимости этого, но время показало, что наша организация от этого только выиграла. Это ведущая служба, у неё широкий спектр пожарно-спасательных работ, без пожарных не обходится ни одно ЧС или ДТП. Снабжение идёт по самым высоким нормам, Благовещенский гарнизон – тому наглядное подтверждение. Учебные заведения пожарно-технического профиля развиваются, их гораздо больше по сравнению с советским периодом. Молодёжь современная старается быть похожей, достойной своих предшественников, и вообще мы настраиваем ребят на то, что эта служба не только про пожары, здесь мы занимаемся комплексным спасением людей, – резюмирует ветеран.