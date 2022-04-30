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сегодня, 17:59 0

В амурском минсоцзащиты объяснили, как рассчитывают детские пособия

Сумма зависит от дохода семьи

В амурском минсоцзащиты объяснили, как рассчитывают детские пособия
Фото: Pixabay

Амурчане начали чаще интересоваться, как рассчитываются пособия на детей от 3 до 7 лет. Министр социальной защиты Приамурья Наталья Киселёва рассказала про механизм расчётов и о том, куда следует обратиться родителям за выплатами.

Ежемесячно данное пособие получают чуть больше 18 тысяч амурчан. На детей от 3 до 7 лет платят 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума, в зависимости от дохода семьи. Для определения берут доход за 12 месяцев, которые предшествуют четырём месяцам перед обращением.

— Например, если человек обратился в апреле, органы социальной защиты отбрасывают четыре месяца – март, февраль, январь, декабрь и берут доход семьи с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года. Период, в котором семья, скорее всего, также являлась получателем данной выплаты. Акцентирую внимание, что в федеральных правилах есть особенность – пункт 25, который говорит о том, что при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются предусмотренные порядком выплаты на детей от 3 до 7 лет, произведенные за прошлые периоды. Вот эта фраза и путает наших получателей. Да, здесь четко сказано, что не учитывается выплата. Но важно то, что дальше федеральный порядок говорит о том, что выплаты не учитываются за исключением случаев расчета в соответствии с абзацами 2 и 3 - это значит, что размер выплаты 75 процентов и 100 процентов. То есть в доход семьи не будет учитываться выплата, которая составляет 50 процентов от прожиточного минимума, а 75 процентов и 100 процентов будут учитываться, – объяснила министр.

Чтобы рассчитать эту выплату, родителям необходимо обратиться в конкретное управление социальной защиты населения, которое назначило пособия. Там есть личное дело заявителя и все необходимые документы. Работники министерства могут только проконсультировать по норме права, разобрать каждый конкретный случай у них нет возможности из-за отсутствия документов. Номер телефона своего отдела соцзащиты можно найти на официальном сайте министерства.

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#дети #областная власть #соцзащита

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