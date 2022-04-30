С начала пожароопасного периода в Амурской области произошло 458 природных пожаров

Главное управление МЧС России по Амурской области сообщает о 32-х случаях возгорания сухой растительности в регионе за последние сутки. Горело в Благовещенске, Зее, Райчихинске, Свободном, других городах и районах.

— С начала пожароопасного периода в Приамурье зафиксировано 458 загораний сухой растительности общей площадью более 49 тысяч гектаров. По каждому случаю дознавателями МЧС России проводится проверка, устанавливаются виновные лица, – отмечают в МЧС.

Высокий IV класс пожарной опасности сохраняется в Серышевском, Мазановском и Свободненском районах, Белогорском и Ромненском муниципальных округах.