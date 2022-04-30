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сегодня, 14:31 1

Двое амурчан отдали мошенникам свыше 700 тысяч рублей

Возбуждены уголовные дела

Двое амурчан отдали мошенникам свыше 700 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

30 апреля амурская полиция сообщила о двух новых уголовных делах, возбуждённых по фактам действий интернет-мошенников. Пострадавших – двое, это жители Амурской области.

Одна из жертв, житель Завитинска, лишился 650 тысяч рублей, просто отправив свои личные данные.

— При регистрации на сайте крупнейшей энергетической компании России он указал свои персональные данные, номер водительского удостоверения и мобильного телефона, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

После того как личные данные амурчанина попали в Сеть, ему начали звонить люди, представлявшиеся сотрудниками этой компании. Следуя их указаниям, амурчанин переводил деньги на указанные этими лицами счета.

— С марта мужчина безуспешно пытался вывести вложенные денежные средства с «набежавшими процентами». В ходе этой процедуры ему пришлось понести дополнительные расходы, которые, по словам его собеседников, были необходимы для оплаты страховки и военного сбора. После того как лжесотрудники компании перестали выходить с ним на связь, мужчина понял, что его обманули, – говорят в полиции.

Второй пострадавший – житель Тынды. Он лишился 82 тысяч рублей, также следуя указаниям неизвестных «сотрудников банка».

В полиции напоминают: банковские операции никогда не осуществляются посредством телефонных переговоров, кроме того, сообщать CVV-коды с оборотной стороны банковской карты, а также коды подтверждений переводов нельзя никому.

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Комментарии
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  • slavik110

    slavik110
    1 час назад

    На дурака не нужен нож...

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