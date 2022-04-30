Благовещенский полицейский оказал помощь потерявшему сознание студенту

В Благовещенске полицейскому пришлось оказывать доврачебную помощь прямо на улице. Молодой парень потерял сознание, упал и крепко ударился головой о тротуарную плитку.

Произошло это районе Амурского аграрного колледжа прямо на глазах у полицейского. Капитан полиции Александр Гуров поспешил на помощь молодому человеку.

— Капитан полиции вызвал бригаду скорой медицинской помощи и оказал пострадавшему доврачебную помощь. Юношу с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

На службе полицейского поблагодарили, сам он отметил, что это обычная работа – оказывать помощь пострадавшим. В 2020 году в похожей ситуации он также пришёл на помощь: оказал первую помощь мужчине, у которого в кафе случился приступ эпилепсии.