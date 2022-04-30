В этом году ярмарки выходного дня устроят в 20 муниципалитетах Амурской области

Сельхозярмарки выходного дня проводят в Приамурье с 2011 года. В этом году торговые точки будут располагаться в 20 муниципалитетах области. Торговые места будут предоставлять без ограничений, при необходимости их количество увеличат, сообщили в пресс-службе правительства.

— Ярмарки выходного дня очень важны. Они помогают решить сразу две задачи: первая – дают потребителям возможность приобрести местную продукцию по доступным ценам, вторая – предоставляют малому и среднему предпринимательству, хозяйствам различных форм собственности площадку для торговли без посредников. Муниципалитеты, если кому-то нужна помощь в организации или есть предложения, как эту работу улучшить – давайте обсуждать, – сказал губернатор Василий Орлов.

В этом году принять участие в ярмарках планируют около 1 200 сельхозпроизводителей. В некоторых муниципалитетах будут работать сразу несколько торговых площадок, в Благовещенске их четыре, три в Тамбовке и две в Благовещенском районе. Для торговли можно использовать палатки, лотки или собственный транспорт. Ярмарки начнут работать с появлением первой продукции.