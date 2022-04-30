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30апреля
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сегодня, 12:29 0

Амурчанин вломился в дом соседки и оказался под следствием

Ему грозит срок за незаконное проникновение

Амурчанин вломился в дом соседки и оказался под следствием
Фото: pixabay.com

Дело было в Архаре 8 августа 2021 года. Поздно ночью местный житель выломал несколько досок из веранды соседки, залез внутрь и заснул. Наутро женщина, обнаружив незваного гостя, вызвала полицию.

— Обвиняемый пояснил, что в ту ночь был сильно пьян и по дороге домой не обнаружил ключей от своего жилья, тогда решил переночевать в доме соседки, – рассказали в региональном управлении СК.

Хулиганство архаринцу вышло боком. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нём лица». Расследование закончено, дело передается в суд. Архаринцу грозит штраф, исправительные работы или арест на срок до трёх месяцев.

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#криминал #происшествия

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