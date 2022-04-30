Амурчанин вломился в дом соседки и оказался под следствием

Дело было в Архаре 8 августа 2021 года. Поздно ночью местный житель выломал несколько досок из веранды соседки, залез внутрь и заснул. Наутро женщина, обнаружив незваного гостя, вызвала полицию.

— Обвиняемый пояснил, что в ту ночь был сильно пьян и по дороге домой не обнаружил ключей от своего жилья, тогда решил переночевать в доме соседки, – рассказали в региональном управлении СК.

Хулиганство архаринцу вышло боком. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нём лица». Расследование закончено, дело передается в суд. Архаринцу грозит штраф, исправительные работы или арест на срок до трёх месяцев.