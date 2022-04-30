В Приморском крае осиротели четыре детёныша лисы

На одном из объектов энергосистемы Уссурийска сотрудники электроподстанции обнаружили лисицу, которая погибла от удара электрическим током. Рядом были обнаружены четыре детёныша, о которых энергетики сразу сообщили в приморский региональный охотнадзор.

Сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира перевезли лисят в центр «Тигр». В настоящее время детёныши находятся в безопасности, они накормлены и понемногу осваиваются, сообщает пресс-служба центра.

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Илья Ринейский