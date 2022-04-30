В Приморском крае осиротели четыре детёныша лисы
Их мама погибла от удара током
На одном из объектов энергосистемы Уссурийска сотрудники электроподстанции обнаружили лисицу, которая погибла от удара электрическим током. Рядом были обнаружены четыре детёныша, о которых энергетики сразу сообщили в приморский региональный охотнадзор.
Сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира перевезли лисят в центр «Тигр». В настоящее время детёныши находятся в безопасности, они накормлены и понемногу осваиваются, сообщает пресс-служба центра.
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