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сегодня, 13:00 3

Амурская область готова принять первую партию вынужденных переселенцев с Донбасса

Василий Орлов рассказал о поддержке беженцев

Амурская область готова принять первую партию вынужденных переселенцев с Донбасса
Фото: пресс-служба правительства

В Амурскую область из Донбасса планируют прибыть 32 человека. Двое остановятся у родственников, остальных разместят в пункте временного размещения. Кроме того, 29 апреля на Украину из Приамурья отправили 26 тонн гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе правительства области.

Готовность к размещению вынужденных переселенцев обсудили на заседании в правительстве. Как отметил министр имущественных отношений Сергей Олиферов, пункты готовы к заселению, здесь в прошлом году жили пострадавшие от паводка. Из 32 переселенцев в пунктах временного размещения остановятся 30 человек, в том числе 17 детей.

— Учитывая то, что мы размещаем здесь регулярно людей с детьми, предлагаю оборудовать во дворе небольшую детскую площадку, – предложил глава региона Василий Орлов и дал поручение мэру Благовещенска.

Прибывшим окажут всю необходимую медицинскую помощь и обеспечат лекарствами. Помогут с работой тем, кто в этом нуждается.

— Мы уже умеем организовывать работу с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и лишившимися крова. Мы это делали в паводок. Эта работа у нас отлажена. Но прошу все структуры ещё раз внимательно проанализировать все возможные сложности и нюансы и тщательно подготовиться, – подчеркнул губернатор Василий Орлов.

Между тем, 29 апреля из Благовещенска на Донбасс отправился гуманитарный груз. Амурчане собрали 26 тонн всего самого необходимого – продукты с длительным сроком хранения и предметы первой необходимости.

— Кроме этого, у нас в области проводится сбор финансовых средств, для этого открыт специальный расчетный счет, он опубликован на сайте правительства. На сегодняшний день там скопилось более 7 миллионов рублей, которые также пойдут на помощь пострадавшим на Донбассе. Акцентирую, что этот счет единственный. Мы обязательно отчитаемся за все средства, которые поступили на него. Мы своих не бросаем! – отметил губернатор.

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#Украина #губернатор #областная власть

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    LT , а нельзя всё ЭТО написать в одном комментарии?

  • Aston

    Aston
    8 минут назад

    вы алиса сейчас сами с собой говорите. вот и ответ на ваш вопрос

  • Aston

    Aston
    7 минут назад

    о, а я думал коменты отключили. ну надо же

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