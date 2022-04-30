Василий Орлов: амурчане заплатят за поджог лесов

В 15 населенных пунктах Амурской области на праздниках оборудовали временные посты, привлечены дополнительные силы пожарных и спасателей. Период майских праздников считается опасным в плане природных пожаров: костры туристов, отжиги дачников – всё это может критически осложнить ситуацию с возгораниями.

— Значительная часть природных пожаров в Приамурье возникает по вине человека. В майские праздники антропогенная нагрузка традиционно усиливается – жители области выезжают за город на отдых, в результате чего риск возникновения природных пожаров существенно возрастает. При этом в Приамурье сохраняются сильные ветра, а ряд населенных пунктов области так и не завершил подготовку к пожароопасному сезону. Учитывая эти факторы, специалисты выделили 15 населенных пунктов в 8 муниципальных образованиях, которые находятся в зоне риска, – рассказал зампред амурского правительства Алексей Севостьянов.

Кроме местных спасателей принимать участие в тушении пожаров будут прибывшие в Приамурье 40 десантников из Федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

С начала пожароопасного сезона на территории Амурской области зарегистрировано 204 природных пожара на общей площади свыше 23 тысяч гектаров. На поджигателей в регионе составлено 785 протоколов. По 112 лесным пожарам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

— На сегодняшний день ситуацию с природными пожарами мы контролируем. В период майских праздников необходимо этот контроль сохранить и обеспечить безопасность жителей области: природные пожары к границам населенных пунктов не должны приближаться ни в коем случае. К сожалению, в большинстве случаев виновниками возгораний становятся сами жители области. В прошлом году на майских праздниках было зафиксировано 12 природных пожаров – все по вине человека. Виновники таких ЧП должны нести ответственность за свои действия. И не только выплачивать штрафы, но и платить за погибшие в огне леса, постройки и прочее имущество, – заявил губернатор Василий Орлов.