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В Амурской области произошло смертельное ДТП

Водитель грузовика не справился с управлением в Ивановском районе

В Амурской области произошло смертельное ДТП
Фото: pixabay.com

Сегодня ночью в Ивановском районе на автодороге Ивановка – Варваровка – Панино опрокинулся грузовой автомобиль Mitsubishi, водитель которого не учёл дорожные условия. Машина зацепила обочину и потеряла управляемость, водитель погиб до приезда скорой.

— 29 апреля 2022 в 18:10 на автодороге Ивановка – Варваровка – Панино в Ивановском районе водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Canter, при движении не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, – сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

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#дороги #ДТП #происшествия

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