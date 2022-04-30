Бизнес-проект амурской предпринимательницы отметили на федеральном уровне

В Москве с 26 по 27 апреля проходила всероссийская национальная премия «Бизнес-Успех». Амурскую область представляли Эльвира Юркевич и Дмитрий Евсеев. Дмитрий представил добротный проект, но в суперфинал не пробился, а вот у Эльвиры всё получилось – она прошла в суперфинал конкурса и стала обладательницей хрустального кубка национальной премии.

Отметим, что попасть на всероссийский этап можно только тем, кто стал победителем на региональном уровне. Региональный этап конкурса «Бизнес-Успех» прошёл в Амурской области в октябре 2021 года.

Проект на федеральном уровне защищают лично, в Москве. Он должен соответствовать целому ряду критериев: нужно подготовить презентацию и видеоролик, придерживаться жёсткого тайминга во время выступления, и, конечно, иметь проект, который будет интересен жюри, социально значим и экономически целесообразен. Все проекты делят по группам исходя из специфики, после этого их оценивает жюри. Проекты, набравшие больше всего баллов, проходят в суперфинал, а там уже определяют лучших из лучших. Национальная премия «Бизнес-Успех» проводится 11-й раз подряд и в этот раз в суперфинал прошло 37 проектов.

— Я представляла тот же проект, что и на региональном уровне – это косметический бренд. Мы молодая компания, нам всего один год. Для презентации нашего проекта был снят Анастасией Фроловой очень красивый видеоролик. Я рассказывала жюри об «эффекте губной помады». Идея следующая: когда наступает кризис и падают продажи, то женщины всё равно покупают косметику, чтобы себя порадовать, поднять настроение. И поэтому сейчас пришло наше время – период активного импортозамещения. С рынка уходят крупные иностранные бренды, а значит у местных производителей появляется возможность выйти на новые рынки и найти своих покупателей, – рассказала Эльвира Юркевич в разговоре с корреспондентом Амур.инфо.

Амурская предпринимательница добавила, что рецептуру своей косметики она разработала самостоятельно. К плюсам продукции можно отнести и то, что она не тестируется на животных, соответствует всем требованиям и производится в России.

— Эксперты, с которыми мне удалось пообщаться, отмечают, что уровень проектов растёт. И если раньше проекты были более простыми, то сейчас это действительно интересные и необычные бизнес-идеи. Слушала конкурсантов и думала о том, какие все большие молодцы. Мне было непонятно, как среди нас всех выбрать лучших. Конечно, когда я выиграла, то была невероятно рада, а когда спустилась со сцены, просто заплакала от счастья и отпустившего напряжения, – поделилась впечатлениями Эльвира Юркевич. – Не нужно бояться больших компаний. Нужно просто брать и делать, тогда всё обязательно получится!