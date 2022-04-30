Благовещенец обокрал дом, пока хозяин крепко спал

Ранее судимого 30-летнего жителя Благовещенска задержали по подозрению в краже из частного дома, сообщает управление МВД по Амурской области.

О пропаже вещей сообщила горожанка. Преступление произошло в вечернее время, когда женщина была на работе. Дома был её муж, но он крепко спал и не закрыл входную дверь на ключ. Воспользовавшись моментом, злоумышленник проник в жилище и украл телефон, газонокосилку и бензопилу, ущерб составил десять тысяч рублей.

Сотрудники выяснили, что всё украденное вывезли на чёрном пикапе. Они установили его владельца и задержали. Мужчина признался, что уже продал украденное имущество.

Против благовещенца возбудили уголовное дело, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Полицейские проверяют его причастность к похожим преступлениям. За это мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.