Благовещенец обокрал дом, пока хозяин крепко спал
Владелец частного дома забыл закрыть входную дверь на ключ
Ранее судимого 30-летнего жителя Благовещенска задержали по подозрению в краже из частного дома, сообщает управление МВД по Амурской области.
О пропаже вещей сообщила горожанка. Преступление произошло в вечернее время, когда женщина была на работе. Дома был её муж, но он крепко спал и не закрыл входную дверь на ключ. Воспользовавшись моментом, злоумышленник проник в жилище и украл телефон, газонокосилку и бензопилу, ущерб составил десять тысяч рублей.
Сотрудники выяснили, что всё украденное вывезли на чёрном пикапе. Они установили его владельца и задержали. Мужчина признался, что уже продал украденное имущество.
Против благовещенца возбудили уголовное дело, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Полицейские проверяют его причастность к похожим преступлениям. За это мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.
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