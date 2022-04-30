Глава Ростуризма рассказала, как можно вернуть деньги за отменённую поезду за рубеж

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что нужно делать, если зарубежный тур отменили.

Специалист предложила три варианта действий. Можно договориться с туроператором о переносе поездки на другие направления или на другую дату. Также можно отменить тур, за него должны вернуть деньги. Если же договориться не удалось, то средства можно вернуть через суд.

Сейчас российские туристы могут отправиться в Турцию, Египет, Шри-Ланку, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Узбекистан, Азербайджан и Белоруссию. А с середины мая запустят прямое авиасообщение с Мальдивами. При этом Ростуризм работает над расширением авиаперевозок, в том числе и за счёт чартеров.