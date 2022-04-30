Удивительное Приамурье: куда амурчанам предлагают поехать на майские праздники

Долгие майские выходные – лучшее время, чтобы выбраться на природу и отдохнуть от городской суеты. Вариантов масса: для новичков и бывалых путешественников. Сплавы, походы выходного дня, поездки в природные парки и многое другое.

Поездки в горы

5-8 мая, Зейский район, хребет Тукурингра. Сквозной маршрут по хребту с ночевками в горных приютах «Грозовое плато», «На семи ветрах», «Гольцы». Протяженность маршрута 30 километров. Вопросы по телефону: 8-962-284-40-37.

Однодневные походы

2 мая, тропа здоровья гора Белая (село Верхнеблаговещенское). Протяженность маршрута 6 километров. Вопросы по телефону: 8-929-476-95-29.

3 мая, Малосазанский оползень (село Малая Сазанка, Свободненский район). Протяженность маршрута 9 километров. Вопросы по телефону: 8-929-476-95-29.

7 мая, Белогорье, городище Чжурчженей. Протяженность маршрута 6 километров. Вопросы по телефону: 8-929-476-95-29.

8 мая, Михайловские столбы (Благовещенский район, село Михайловка). Протяженность маршрута 6 километров. Вопросы по телефону: 8-929-476-95-29.

10 мая, урочище Мухинское, Волчий обрыв, сопка Богатырева, сосновый бор. Протяженность маршрута 4 километра. Вопросы по телефону: 8-929-476-95-29.

Сплавы

1-9 мая, сплав по реке Силокачи (Архаринский район) на катамаранах и рафтах. В программе посещение Архаринской писаницы, рыбалка. Вопросы по телефону: 8-924-671-55-31.

9 мая, однодневный сплав по реке Зея на каноэ и морских каяках. Продолжительность до 8 часов. Вопросы по телефону: 8-929-476-95-29.

Природные парки и эко-турбазы

1 мая, шамбала «Пинежье», Бурейский район. Прогулка по подвесным мостам, водохранилище Нижнебурейской ГЭС. Вопросы по телефону: 8-929-476-95-29.

2-7 мая, военно-исторический комплекс «Партизанская деревня» (территории амурского парка «Патриот»). Вставка бронетанковой техники и артиллерии, воссозданная база партизанского отряда. Вопросы по телефону: 8-924-841-41-55.

Кроме того, мы уже писали, что амурчане могут познакомиться с дикой природой в центре охраны природы «Зейский», в заказниках «Воскресеновский», «Бекельдеуль» и природном парке «Бурейский». Контакты в материале Амур.инфо.