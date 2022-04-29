В Свободном мужчина на машине протащил сотрудника ГИБДД

В Свободном 37-летнему мужчине предъявили обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

22 апреля этого года в районе дороги «Объезд города Свободный» сотрудники ГИБДД заметили автомобиль и предположили, что его водитель может быть пьян. Они попытались остановить нарушителя, но он игнорировал требования и только увеличил скорость движения. Через какое-то время злоумышленника остановили во дворе одного из домов на улице Чехова, от мужчины пахло алкоголем.

Инспектор потребовал водителя выйти, однако тот схватил сотрудника за форму и начал движение, протащив полицейского по земле. В итоге обвиняемый врезался в кирпичную стену гаража, при этом сотрудника зажало между машиной и стеной. Полицейский получил серьёзные травмы.

Амурчанин признался в содеянном, суд решил на время следствия оставить его под домашним арестом. Расследование продолжается.