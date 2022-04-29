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29апреля
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В субботу автомобиль «гуманитарного экспресса» совершит последний рейс в Благовещенске

Желающие еще могут принять участие в акции

В субботу автомобиль «гуманитарного экспресса» совершит последний рейс в Благовещенске
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В субботу, 30 апреля, «Гуманитарный экспресс» в последний раз проедет по дворам Благовещенска. Принять участие в акции, передав вещи, продукты, предметы личной гигиены могут все желающие.

Специалисты территориального управления и волонтёры центра «Выбор» примут помощь от горожан для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

В расписание маршрута вошли следующие адреса:

  • 10:00-10:30 – улица Пушкина 199/1;
  • 11:00-11:15 – улица 50 лет Октября, 236;
  • 11:25-11:35 – улица Дьяченко 2 «в»;
  • 12:00-12:15 – улица Кузнечная, 23 («Амурстат»);
  • 12:25-12:40 – улица Горького, 95.

Свою работу «гуманитарный экспресс» начал 2 апреля в рамках акции «Город берегу», которая в этом году обрела новые смыслы. Почти за месяц к акции присоединились десятки неравнодушных горожан, общественные объединения, национально-культурные организации. Для беженцев из ДНР и ЛНР собрали несколько сотен коробок гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#Украина #мэрия #помощь

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