На Северной – Загородной в Благовещенске пробка из-за пожара
Горит дом
В районе пересечения улиц Северной и Загородной в областном центре горит частный дом. Пожар серьезный, пламя вырывается через крышу здания.
На месте работают пожарные, прибыла и полиция. Дорога частично перекрыта, в связи с чем на Загородной образовалась серьезная пробка.
На данный момент, сообщают в МЧС, открытое горение ликвидировано. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Фото: Екатерина Ласая
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