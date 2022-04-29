На Северной – Загородной в Благовещенске пробка из-за пожара

В районе пересечения улиц Северной и Загородной в областном центре горит частный дом. Пожар серьезный, пламя вырывается через крышу здания.

На месте работают пожарные, прибыла и полиция. Дорога частично перекрыта, в связи с чем на Загородной образовалась серьезная пробка.

На данный момент, сообщают в МЧС, открытое горение ликвидировано. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Фото: Екатерина Ласая