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29апреля
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сегодня, 17:40 0

На Северной – Загородной в Благовещенске пробка из-за пожара

Горит дом

На Северной – Загородной в Благовещенске пробка из-за пожара
Фото: pixabay.com

В районе пересечения улиц Северной и Загородной в областном центре горит частный дом. Пожар серьезный, пламя вырывается через крышу здания.

На месте работают пожарные, прибыла и полиция. Дорога частично перекрыта, в связи с чем на Загородной образовалась серьезная пробка.

На данный момент, сообщают в МЧС, открытое горение ликвидировано. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Фото: Екатерина Ласая

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#пожары #происшествия #транспорт

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