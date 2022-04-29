Благовещенцы могут изготовить штендер для «Бессмертного полка» с обновленной символикой

Фото: Архив Амур.инфо

Ставшая традиционной акция «Бессмертный полк» ежегодно 9 мая собирает всё больше благовещенцев. Жители амурской столицы в очередной раз в День Победы пройдут с портретами участников Великой Отечественной войны по главной улице Благовещенска. В этом году при оформлении и заказе штендеров стоит обратить внимание на изменение символа акции.

Желающим принять участие в шествии необходимо принести с собой портрет-штендер с фотографией, фамилией, именем и отчеством своего ветерана. Символ акции - журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной красной звезды - сменится на Георгия Победоносца.

Шаблон транспаранта можно найти на сайте администрации Благовещенска. Те, кто желает поменять транспарант или примет участие в шествии впервые, может обратиться в организации, занимающиеся полиграфической продукцией.

Компании, изготавливающие штендеры на постоянной основе:

«Абрис», телефон +7(4162)38-44-70, улица Станционная, 70/1,

«Бегемот», телефоны +7(4162)21-44-66, +7(4162)21-44-22, +7-962-284-74-44, улица Островского, 38,

«Буквица», телефон +7(4162)51-11-88, улица Богдана Хмельницкого, 9,

«Восток-1», телефон +7(4162)22-21-45, улица Зейская, 136,

«Доки», телефоны +7(4162)35-67-38, +7-909-818-96-52, Северо-западный промышленный узел, литер А2,

«Copy paste», телефон +7-924-146-66-18, улица Горького, 156,

«Одеон», телефон +7(4162)51-81-81, улица Вокзальная, 77,

«Индиго», телефоны +7(4162)38-40-32, +7-914-538-40-32, улица Комсомольская, 30 «б»,

«Художник», телефон +7-924-841-52-12, улица Зейская, 225.

Срок изготовления транспаранта – от 1 до 4 дней, стоимость – от 400 до 900 рублей, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.