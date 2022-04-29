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29апреля
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сегодня, 17:59 4

Благовещенцы могут изготовить штендер для «Бессмертного полка» с обновленной символикой

В этом году символ акции изменился

Благовещенцы могут изготовить штендер для «Бессмертного полка» с обновленной символикой
Фото: Архив Амур.инфо

Ставшая традиционной акция «Бессмертный полк» ежегодно 9 мая собирает всё больше благовещенцев. Жители амурской столицы в очередной раз в День Победы пройдут с портретами участников Великой Отечественной войны по главной улице Благовещенска. В этом году при оформлении и заказе штендеров стоит обратить внимание на изменение символа акции.

Желающим принять участие в шествии необходимо принести с собой портрет-штендер с фотографией, фамилией, именем и отчеством своего ветерана. Символ акции - журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной красной звезды - сменится на Георгия Победоносца.

Шаблон транспаранта можно найти на сайте администрации Благовещенска. Те, кто желает поменять транспарант или примет участие в шествии впервые, может обратиться в организации, занимающиеся полиграфической продукцией.

Компании, изготавливающие штендеры на постоянной основе:

  • «Абрис», телефон +7(4162)38-44-70, улица Станционная, 70/1,

  • «Бегемот», телефоны +7(4162)21-44-66, +7(4162)21-44-22, +7-962-284-74-44, улица Островского, 38,

  • «Буквица», телефон +7(4162)51-11-88, улица Богдана Хмельницкого, 9,

  • «Восток-1», телефон +7(4162)22-21-45, улица Зейская, 136,

  • «Доки», телефоны +7(4162)35-67-38, +7-909-818-96-52, Северо-западный промышленный узел, литер А2,

  • «Copy paste», телефон +7-924-146-66-18, улица Горького, 156,

  • «Одеон», телефон +7(4162)51-81-81, улица Вокзальная, 77,

  • «Индиго», телефоны +7(4162)38-40-32, +7-914-538-40-32, улица Комсомольская, 30 «б»,

  • «Художник», телефон +7-924-841-52-12, улица Зейская, 225.

Срок изготовления транспаранта – от 1 до 4 дней, стоимость – от 400 до 900 рублей, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#День Победы #история #мэрия #память

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Комментарии
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  • Б-29

    Б-29
    3 часа назад

    Штендер - выносная конструкция, фиксируемая на четырех металлических ножках, состоящая из специальных пластиковых или металлических листов, выступающих носителем информации о предприятии, магазине или фирме, товаре или услуге.

    Как любой вид наружной рекламы штендер должен соответствовать требованиям закона, предъявленным к нему.

    Может фотографии наших героических предков назвать по русски - портрет!

  • farfalla

    farfalla
    2 часа назад

    А фирма Доки точно та, что в сеаеро-западном пром узле находится, не ошиблись? Может Доки на Ленина 209? Название одинаковое, а деятельность разная просто: на Ленина как раз распечатка/ламинирование есть, а в северо-западном промузле двери/мебель/ограждения

  • LT

    LT
    2 часа назад

    Б29

    штендер-русские

    *

    нет, люди которые под буквой зет носятся как мне кажется нихера не русские.

    зет это латинская буква латинскоги алфавита.

  • LT

    LT
    2 часа назад

    русское это поля березки это то, что с Родиной олицетворяется. нет там никаких зет и не будет хоть вы там упоритетесь со своими уничтожающими людедей законами

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