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29апреля
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сегодня, 17:19 0

В Благовещенске на набережной Амура красят лавочки

Работники обновили около 50 скамеек

В Благовещенске на набережной Амура красят лавочки
Фото: admblag.ru

В Благовещенске бригада ГСТК наводит порядок на набережной Амура. Рабочие уже покрасили урны, обрамления шести клумб и около 50 лавочек. В пятницу, 29 апреля, бригада работает на участке от Святителя Иннокентия до Пионерской, сообщает городская администрация.

Кроме того, каждый день рабочие чистят улицы и тротуары. Идёт и профилирование гравийных дорог.

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#дороги #мэрия

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