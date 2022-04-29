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В Благовещенске на набережной Амура красят лавочки
Работники обновили около 50 скамеек
Фото: admblag.ru
В Благовещенске бригада ГСТК наводит порядок на набережной Амура. Рабочие уже покрасили урны, обрамления шести клумб и около 50 лавочек. В пятницу, 29 апреля, бригада работает на участке от Святителя Иннокентия до Пионерской, сообщает городская администрация.
Кроме того, каждый день рабочие чистят улицы и тротуары. Идёт и профилирование гравийных дорог.
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