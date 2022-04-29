Роспотребнадзор: в Амурской области интенсивное снижение заболеваемости ковидом

В ходе заседания регионального оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова доложила, что на территории региона идёт интенсивное снижение заболеваемости COVID-19. Но при этом суточный уровень заболеваемости выше, чем в среднем по России.

Она отметила, что снижение заболеваемости в регионе неоднородное: в одних муниципалитетах ещё сохраняется прирост новых случаев, а в других уже наметилось снижение. Кроме того, специалисты фиксируют рост новых случаев в возрастной группе 50+. Люди болеют в более тяжёлой форме, у многих фиксируют пневмонию.

— Этим и обусловлено сохранение мер, которые действуют на территории области. Сохранение масочного режима в торговых центрах, в местах, где нет возможности сохранять социальную дистанцию, – пояснила руководитель Роспотребнадзора.

Болезнь в 98,4 % случаев протекает в виде ОРВИ. В 1,6 % случаев у заразившихся выявляют внебольничную пневмонию. Стоит отметить, что растёт число случаев внебольничных пневмоний: с 2 до 6 случаев на 100 тысяч населения за неделю. Амбулаторное лечение получают 74,8 % заболевших, остальные находятся на стационарном лечении.

Глова амурского управления Роспотребнадзора отметила, что впервые за два года в Приамурье проведут массовые мероприятия, а оздоровительную кампанию планируют практически без ограничений по наполняемости мест отдыха.

— Безусловно, для нас сейчас чрезвычайно важно сохранить тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Убедительно прошу амурчан пользоваться такой профилактической мерой, как ношение масок. Это позволит нам стабилизировать ситуацию, провести спокойно майские праздники, вступить в оздоровительную кампанию. Также масочный режим – хорошая профилактическая мера для групп риска, пожилых, людей старше 50-60 лет, для тех, кто имеет хронические заболевания и подвержены острым респираторным инфекциям, – подчеркнула Ольга Курганова.

Она отметила, что новая волна коронавируса в регионе пока не ожидается, но в летние месяцы увеличится миграция населения, и ситуация может серьёзно измениться.

В то же время

РИА ФАН сообщает, что глава Роспотребнадзора Анна Попова дала свою оценку ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России. По её словам, пандемия ещё не закончилась. Глава ведомства отмечает, что регионы сохраняют статус ситуации высокого риска.