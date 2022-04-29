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29апреля
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Филипп Киркоров выступит на концерте в Кремле в костюме за 280 тысяч евро

На своём юбилейном шоу Киркоров сменит более 20 нарядов

Филипп Киркоров выступит на концерте в Кремле в костюме за 280 тысяч евро
Фото: tass.ru

Поклонники любят Филиппа Киркорова не только за чарующий голос, но и за яркие наряды. 30 апреля артисту исполнится 55 лет. В честь юбилея певец даст концерты в Кремлёвском дворце, во время которых сменит более 20 нарядов, сообщает Woman.ru.

Уже в начале карьеры в Филиппе Киркорове можно было разглядеть большого любителя эпатажа. В интервью журналу «Антенна-Телесемь» артист признался, что всегда любил красиво одеваться. По его словам, сейчас он может себе позволить «одеть каждую песню в свой цвет настроения, оттенок, модель и дизайнера».

На юбилейном шоу Киркорова зрителей ждут большие сюрпризы. Певец заявил, что за концерт сменит больше двадцати нарядов, и вполне может переплюнуть саму Шер. Он отметил, что до него «никто ничего подобного не делал».

Филипп рассказал, что предстанет перед поклонниками в костюме от Dolce & Gabbana за 280 тысяч евро. При этом для исполнения другой песни артист выйдет уже во втором костюме, за 180 тысяч евро.

Киркоров заявил, что это уникальные вещи, созданные дизайнерами специально для него в одном экземпляре. По словам звезды, ему никаких денег не жалко на то, чтобы в очередной раз поразить поклонников.

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#финансы #шоу-бизнес

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