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В Благовещенске открыли движение на перекрёстке Ленина – Святителя Иннокентия

Но только до 10 мая

В Благовещенске открыли движение на перекрёстке Ленина – Святителя Иннокентия
Фото: pixabay.com

В пятницу, 29 апреля, в Благовещенске открыли сквозное движение через перекрёсток Ленина – Святителя Иннокентия. Для автомобилистов он будет открыт до 10 мая. Об этом в своём телеграм-канале рассказал мэр Олег Имамеев.

Перекресток заасфальтирован, но временно. Пока что правый край отсыпали асфальтной крошкой, перед праздником зальют временный слой.

«На ближайшие десять дней перекрёсток будет в асфальте, чтобы обеспечить максимально комфортные и безопасные условия для участников «Бессмертного полка» и торжественного прохождения войск по главной улице в День Победы», – отметил Олег Имамеев.

10 мая перекроют весь квартал от Святителя Иннокентия до Шевченко. Дорогу откроют только после окончания работ в середине июля. Мэр напомнил, что улицу Ленина ремонтируют третий год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#День Победы #дороги #мэрия

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Комментарии
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  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    6 часов назад

    Да, а что так? Могли бы и как автомобилисты в обход по Зейской. Очень удобный маршрут.

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