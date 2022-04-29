В Благовещенске открыли движение на перекрёстке Ленина – Святителя Иннокентия

Перекресток заасфальтирован, но временно. Пока что правый край отсыпали асфальтной крошкой, перед праздником зальют временный слой.

«На ближайшие десять дней перекрёсток будет в асфальте, чтобы обеспечить максимально комфортные и безопасные условия для участников «Бессмертного полка» и торжественного прохождения войск по главной улице в День Победы», – отметил Олег Имамеев.

10 мая перекроют весь квартал от Святителя Иннокентия до Шевченко. Дорогу откроют только после окончания работ в середине июля. Мэр напомнил, что улицу Ленина ремонтируют третий год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».