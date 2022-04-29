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29апреля
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Амурчане спрашивают Василия Орлова о благоустройстве, качестве воды и ремонте школ

Сообщения фиксирует система обратной связи «Инцидент Менеджмент»

Амурчане спрашивают Василия Орлова о благоустройстве, качестве воды и ремонте школ
Фото: телеграм-канал Василия Орлова

В телеграм-канал губернатора Амурской области Василия Орлова стали поступать вопросы и предложения от амурчан. Комментарии жителей области анализирует специальная программа – система обратной связи «Инцидент Менеджмент». В ближайшее время система начнёт работу с телеграм-каналами министерств, муниципалитетов и их глав.

Недавно амурчане попросили Василия Орлова посетить Райчихинск. Автор комментария рассказал о проблеме со спортзалом в первой школе. Зал для занятий физкультурой требует ремонта. Специалисты центра управления регионом передали обращение в работу в министерство образования и науки.

— На уровне области и муниципалитета о проблеме известно. В связи с особенностью прохождения грунтовых вод в спортивном зале школы действительно в демисезонное время ощущается сырость. Решить ситуацию поможет установка соответствующей системы водоотведения. Данный вопрос в настоящее время рассматривается в администрации города, формируется смета. Кроме того, к 1 сентября в спортзале запланирован косметический ремонт, – дали ответ сотрудники профильного министерства.

Подписчики телеграм-канала губернатора также интересовались, когда будет отменён масочный режим, обсуждали качество питьевой воды, благоустройство населённых пунктов и другие вопросы.

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#губернатор #соцсети

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