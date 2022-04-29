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29апреля
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Айза рассказала о флирте с Вячеславом Малафеевым на шоу «Звёзды в Африке»

Айзу обвиняли в разрушении брака футболиста

Айза рассказала о флирте с Вячеславом Малафеевым на шоу «Звёзды в Африке»
Фото: ok-magazine.ru

Участие в проекте «Звёзды в Африке» обернулось для Айзы настоящим скандалом. Многие обвинили телеведущую в непристойном поведении и крахе брака Вячеслава Малафеева. В недавнем интервью Айза призналась, что действительно флиртовала с футболистом, сообщает «СтарХит».

На шоу Айза так заигрывала с участниками, что ей стали приписывать отношения с Вячеславом Малафеевым. А после расставания футболиста с женой, ведущую стали называть разлучницей.

В YouTube-шоу «Надо обсудить» с Лаурой Джугелия Айза призналась, что действительно флиртовала с Вячеславом. По её словам, спортсмен сам рассказывал ей о личной жизни и о проблемах в браке.

Бывшая жена Гуфа уверяет, что ей нравился Малафеев, но романа между ними не было. Она рассказала, что после возвращения с проекта получила сообщение якобы от Вячеслава, в котором было написано что-то из серии «не могу забыть нашу страстную ночь в Африке». Айза отмечает, что это бред, поскольку ничего подобного между ними не было. Позже Малафеев сообщил, что это написала его жена в качестве проверки, и извинился.

Телеведущая заявляет, что не причастна к семейным проблемам футболиста. Она призналась, что жалеет о своём поведении, но называть её разлучницей точно не стоит.

По словам Айзы, у неё есть ощущение, что её подставили. На проекте к ней подходили продюсеры шоу и говорили, что она нравится Вячеславу. Звезда считает, что им просто нужна была интрига.

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#спорт #шоу-бизнес

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