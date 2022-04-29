Амурский полицейский осужден за смертельное ДТП

Шимановский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику полиции, устроившему смертельное ДТП. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

38-летний водитель дежурной части ОМВД России по Магдагачинскому району признан виновным в причинении смерти по неосторожности в результате дорожно-транспортного происшествия.

Вечером 25 января 2022 года нетрезвый водитель управлял служебным автомобилем. На участке федеральной автодороги в районе села Базисное Шимановского района он не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль. В ДТП пострадали пассажиры служебной машины – женщина-начальник экспертно-криминалистический службы, её 19-летний сын и коллега-мужчина. Парень и мужчина получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, женщина скончалась на месте.

Суд Шимановского района назначил виновному наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.