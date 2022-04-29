У амурчанина изъяли почти 36 килограммов марихуаны

40-летнего жителя села Екатеринославка Октябрьского района подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает управление МВД по Амурской области.

У мужчины изъяли около 36 килограммов марихуаны. Известно, что амурчанин заготовил её в сентябре прошлого года. Он нарвал коноплю на окраине села, после чего привёз домой и спрятал в надворной постройке. Мужчина переработал часть собранного, сделал гашишное масло и сам же его употребил. Подозреваемый уверял полицейских, что всё заготавливал лишь для себя.

Против мужчины возбудили уголовное дело, расследование продолжается, вопрос о мере пресечения для подозреваемого ещё решается.

Амурчанину грозит серьезный срок – до 10 лет лишения свободы.