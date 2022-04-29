У амурчанина изъяли почти 36 килограммов марихуаны
В отношении него возбудили уголовное дело
40-летнего жителя села Екатеринославка Октябрьского района подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает управление МВД по Амурской области.
У мужчины изъяли около 36 килограммов марихуаны. Известно, что амурчанин заготовил её в сентябре прошлого года. Он нарвал коноплю на окраине села, после чего привёз домой и спрятал в надворной постройке. Мужчина переработал часть собранного, сделал гашишное масло и сам же его употребил. Подозреваемый уверял полицейских, что всё заготавливал лишь для себя.
Против мужчины возбудили уголовное дело, расследование продолжается, вопрос о мере пресечения для подозреваемого ещё решается.
Амурчанину грозит серьезный срок – до 10 лет лишения свободы.
Просмотров всего: 52