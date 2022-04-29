Блогер Саша Стоун сделал предложение Вале Карнавал

На вечеринке в Москве-Сити Саша Стоун и Валя Карнавал почти не отходили друг от друга. Звёзды Интернета не скрывали своих чувств и целовались, уединившись в углу зала.

Стало известно, что блогер уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а также подарил ей кольцо. 23-летний Стоун познакомил избранницу со своими родителями и признался, что планирует создать с Валей семью.

Отношения звезды TikTok и блогера начались на проекте «Звёзды в Африке». Стоун с первого дня поддерживал девушку и заботился о ней. Поклонники гадали, настоящие ли это чувства или просто пиар-кампания проекта. После возвращения в Москву пара выкладывала совместные сторис и посты, а в апреле влюблённые подтвердили свои отношения.

Как сообщает «Вокруг ТВ», в одном из интервью Валя признавалась, что хочет большую семью и в будущем планирует стать многодетной мамой. По её словам, она хочет родить троих детей и взять двоих приёмных.