Максима Галкина в эфире Первого канала заменил Николай Цискаридзе

В связи с политическими событиями в мире выпуск развлекательных программ в России был приостановлен. Но на днях в Останкино возобновились съёмки шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. При этом улетевшего в Израиль Максима Галкина заменили другим артистом.

Как рассказал «СтарХиту» источник на съёмочной площадке, в приуроченной к 9 мая программе ведущим стал Николай Цискаридзе. Пока неизвестно, останется ли он в проекте на постоянной основе. По словам источника, у руководства Первого канала по-прежнему несколько кандидатур. Возможно, в итоге несколько ведущих будут сменять друг друга.

Пока неизвестно, как воспринял эту новость сам Галкин. Известно, что артисты дружат уже много лет. Цискаридзе как-то рассказывал, что Максим поддержал его в непростой период, когда в 2013 году началась его травля. По словам Николая, Галкин был одним из очень немногих, кто не побоялся тогда высказать своё мнение.