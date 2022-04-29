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29апреля
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сегодня, 13:18 0

Максима Галкина в эфире Первого канала заменил Николай Цискаридзе

Цискаридзе стал ведущим шоу «Сегодня вечером»

Максима Галкина в эфире Первого канала заменил Николай Цискаридзе
Фото: yandex.ru

В конце февраля Максим Галкин вместе с Аллой Пугачёвой и двумя детьми улетел в Израиль. Сначала он лишился рекламных контрактов и концертов в России, а на днях место ведущего шоу «Сегодня вечером» на Первом канале отдали Николаю Цискаридзе, сообщает «СтарХит».

В связи с политическими событиями в мире выпуск развлекательных программ в России был приостановлен. Но на днях в Останкино возобновились съёмки шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. При этом улетевшего в Израиль Максима Галкина заменили другим артистом.

Как рассказал «СтарХиту» источник на съёмочной площадке, в приуроченной к 9 мая программе ведущим стал Николай Цискаридзе. Пока неизвестно, останется ли он в проекте на постоянной основе. По словам источника, у руководства Первого канала по-прежнему несколько кандидатур. Возможно, в итоге несколько ведущих будут сменять друг друга.

Пока неизвестно, как воспринял эту новость сам Галкин. Известно, что артисты дружат уже много лет. Цискаридзе как-то рассказывал, что Максим поддержал его в непростой период, когда в 2013 году началась его травля. По словам Николая, Галкин был одним из очень немногих, кто не побоялся тогда высказать своё мнение.

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#СМИ #шоу-бизнес

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