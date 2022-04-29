«АмурЭкспоФорум» пройдёт преимущественно в очном формате

В четверг, 29 апреля, прошёл прямой эфир, посвященный «АмурЭкспоФоруму-2022». Мероприятие пройдёт в период с 26 по 28 мая, преимущественно в очном формате.

— Повестку форума в этом году постарались сделать максимально насыщенной. Деловая программа охватит все три дня. Поставлена амбициозная задача комплексно рассмотреть ряд важных тем, главной из которых является сотрудничество с нашим ключевым зарубежным партнером – КНР. Амурская область продолжает позиционировать себя одной из основных столиц российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке. В формате телемостов ожидаем подключение спикеров из провинции Хэйлунцзян и ряда других территорий Китая. На конкретных примерах будут продемонстрированы стратегические действующие проекты, а также новые инициативы и возможности для наших экспортеров и импортеров по выстраиванию взаимодействия в КНР в условиях текущей ситуации, – рассказала Екатерина Киреева, первый заместитель министра экономического развития и внешних связей региона.

В деловой программе форума большое внимание уделяют работе с предпринимательским сообществом. Для них в рамках АЭФ проведут форум «Код лидерства 2.0» (подробности на сайте). В прошлом году участниками этой площадки стали более чем 300 предпринимателей.

— В деловую часть нашего бизнес-форума включили прикладные сессии и мастер-классы по выстраиванию работы с персоналом, правовому обеспечению бизнеса, маркетинговым стратегиям, антикризисным коммуникациям, продвижению товаров и услуг в социальных сетях. Эффективными и полезными инструментами поделятся ведущие в своей области эксперты и преподаватели, авторы лучших бизнес-практик. Участники смогут не только посетить лекции и практикумы, но и задать экспертам персональные вопросы по бизнесу, – прокомментировал руководитель практики взаимодействия с органами власти и реализации социально-экономических проектов Амурского ГХК Глеб Федотов.

Также в рамках «АмурЭкспоФорума» обсудят вопросы создания комфортной городской среды, текущие мастер-планы по развитию Благовещенска, Свободного и Тынды. Проекты стратегического планирования позволят увидеть образ будущего и понять основные направления развития трех амурских городов до 2035 года. В обсуждении особое внимание уделят инициативному бюджетированию.

В рамках АЭФ в этом году пройдёт региональный этап премии «Экспортер года», а также ряд мероприятий, приуроченных ко Дню российского предпринимательства.

Выставочные стенды форума будут установлены в ОКЦ в привязке к темам основных дискуссионных площадок. На форуме будут работать специалисты региональных инфраструктур поддержки бизнеса и экспорта, а также представители деловых объединений.

В минэкономразвития Амурской области сообщают, что у жителей региона уже есть возможность подать заявку на участие в деловой программе «АмурЭкспоФорума» через сайт.

Дополнительную информацию по «АмурЭкспоФоруму-2022» можно узнать по телефону 8 (914) 550-33-17 или электронной почте amur-expo@yandex.ru. Самые оперативные новости публикуются на официальных аккаунтах АЭФ в Телеграме и ВКонтакте.