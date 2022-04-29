277 переселенцев из Украины поселятся в Амурской области и Хабаровском крае

Из Таганрога на Дальний Восток отправится объединённый поезд, на котором 277 переселенцев из Украины приедут в Амурскую область и Хабаровский край. Здесь им помогут получить гражданство, дом и работу, сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

— Теперь надо в кратчайшие сроки помочь людям с получением гражданства и социальными гарантиями на местах, чтобы дети имели возможность учиться, а взрослые работать, обустраивать новую жизнь, – подчеркнул полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Приоритетными территориями для заселения являются 11 субъектов Дальнего Востока. Для тех, кто решит сюда переехать, предусмотрены специальные меры поддержки.

— Мы предлагаем вынужденным переселенцам приехать жить в Амурскую область, причем не в качестве беженцев, а в рамках госпрограммы переселения бывших соотечественников. Главное условие не временное пребывание, а полноценный переезд с трудоустройством, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.