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29апреля
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сегодня, 13:52 3

277 переселенцев из Украины поселятся в Амурской области и Хабаровском крае

Поезд отправится из Таганрога на Дальний Восток в ближайшие дни

277 переселенцев из Украины поселятся в Амурской области и Хабаровском крае
Фото: Pixabay

Из Таганрога на Дальний Восток отправится объединённый поезд, на котором 277 переселенцев из Украины приедут в Амурскую область и Хабаровский край. Здесь им помогут получить гражданство, дом и работу, сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

— Теперь надо в кратчайшие сроки помочь людям с получением гражданства и социальными гарантиями на местах, чтобы дети имели возможность учиться, а взрослые работать, обустраивать новую жизнь, – подчеркнул полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Приоритетными территориями для заселения являются 11 субъектов Дальнего Востока. Для тех, кто решит сюда переехать, предусмотрены специальные меры поддержки.

— Мы предлагаем вынужденным переселенцам приехать жить в Амурскую область, причем не в качестве беженцев, а в рамках госпрограммы переселения бывших соотечественников. Главное условие не временное пребывание, а полноценный переезд с трудоустройством, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#Украина #губернатор #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    23 минуты назад

    Какой дурак приедет сюда на постоянку? Это же глупость, неужели власть этого не понимает?

    Тем более из Украины, где зима две недели в году

  • Tуман

    Tуман
    22 минуты назад

    Увидят люди Сковородино и назад в Таганрог пешком пойдут)))

  • LT

    LT
    8 минут назад

    ну в принципе норм и статья и речь губера, в ней приведенная. потянет

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